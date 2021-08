Agride grávida com os vidros da marquise

Delfim Machado Hoje às 09:39 Facebook

Mulher de Guimarães teve de ser socorrida. Suspeito libertado, mas com pulseira eletrónica.

Um homem, de 27 anos, agrediu a namorada, grávida de oito meses, com vidros da marquise de casa, que partiu com as próprias mãos, em mais um episódio de violência entre o casal. O caso aconteceu na semana passada na vila de Pevidém, Guimarães, e obrigou a mulher a receber tratamento hospitalar. Já o homem foi detido pela GNR e presente a tribunal.

O último episódio de agressões ocorreu na quinta-feira, num prédio junto ao recinto da feira semanal da vila de Pevidém. Os militares da GNR foram chamados e "constataram que o agressor tinha ameaçado, injuriado e agredido a vítima, sua companheira, grávida de 35 semanas", informou um comunicado.