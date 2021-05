Aguardava internamento e assaltou pastelaria em Fafe

Carlos Rui Abreu Ontem às 22:59 Facebook

Um homem de 51 anos, já com antecedentes criminais, fez um furto sob ameaça a uma pastelaria em Fafe, ao final da tarde desta quinta-feira.

O homem entrou mascarado no estabelecimento e ameaçou a funcionária, dizendo que se não lhe desse o dinheiro da caixa a matava. O montante naquela altura apurado era de pouco mais de 200 euros, valor com o qual o assaltante fugiu. Depois de alertada a GNR, o homem viria ser detetado pelas autoridades.

Depois de conduzido ao posto, os militares constataram que estava na posse do dinheiro e terá confessado a autoria do crime. Ficou detido e será presente esta sexta-feira a tribunal.

O homem tinha efetuado um outro furto em fevereiro, na freguesia de Antime, também em Fafe: o suspeito agarrou uma faca e roubou uma bolsa com 50 euros a um idoso de 87 anos.

Na altura, o Tribunal de Guimarães sujeitou-o a apresentações diárias no posto da GNR de Fafe, até que as autoridades judiciais encontrassem vaga para, em regime fechado e com pulseira eletrónica, ir para uma clínica e submeter-se a um tratamento de desintoxicação de estupefacientes.

O homem estava a aguardar por esta solução quando, esta quinta-feira, voltou a assaltar.