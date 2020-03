Ajuste de contas. Quatro feridos em tiroteio na Quinta do Mocho

Ana Gaspar Hoje às 22:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro pessoas foram feridas sem gravidade na sequência de um tiroteio ocorrido esta sexta-feira à noite na Quinta do Mocho, em Loures.

Os Bombeiros Voluntários de Sacavém, que foram chamados às 21.17 horas, transportaram dois dos feridos para o Hospital de S. José, em Lisboa.

Um terceiro terá ido ao hospital por meios próprios e o quarto não quis receber assistência hospitalar, explicou fonte da corporação que deslocou para o local dez operacionais apoiados por cinco viaturas.

De acordo com a PSP de Lisboa, tratou-se de um ajuste de contas por uma situação ocorrida durante esta tarde naquele bairro. Nesta discussão também se verificou uma troca de tiros, mas sem feridos a registar. A mesma fonte acrescentou que não tinham sido feitas detenções.

Ao que o JN apurou a discussão envolveu moradores da Quinta do Mocho e habitantes do Prior Velho, outra freguesia do concelho de Loures.

Os agressores teriam utilizado um jipe preto para se deslocarem.