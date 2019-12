Alarme de incêndio permitiu entrada de invasores aos balneários do Sporting

Rogério Matos Hoje às 11:44, atualizado às 11:52 Facebook

A porta de acesso aos balneários da Academia do Sporting foi desbloqueada através do acionamento do alarme de incêndio, ainda antes de qualquer tocha ser acesa durante o episódio de agressões a jogadores do Sporting.

Assim, os arguidos conseguiram entrar no interior do espaço e agredir os jogadores e elementos do staff. Ricardo Gonçalves, diretor de segurança da Academia, não identificou quem partiu o vidro do alarme de incêndio, mas afirmou que ao ser acionado manualmente, a porta de acesso ao balneário foi desbloqueada. Em caso contrário, necessitariam de um cartão de acesso.

Ricardo Gonçalves continua esta terça-feira a prestar depoimento no Tribunal de Monsanto.

Perante as questões de Miguel Fonseca, advogado de Bruno de Carvalho, a testemunha admitiu relativizar o perigo da invasão à Academia quando recebeu o aviso de Bruno Jacinto, minutos antes da chegada dos agressores, e considerou que estas visitas das claques, apesar "nunca serem inesperadas, eram indesejáveis". "Nunca me passou pela cabeça que houvesse invasão naqueles moldes que aconteceu", referiu.

Sandra Martins pede reconstituição de ataque à Academia

"É imprescindível a reconstituição dos acontecimentos com a testemunha Ricardo Gonçalves", disse Sandra Martins, advogada de alguns arguidos acusados das agressões aos atletas do Sporting. O requerimento ao coletivo de juizes no Tribunal de Monsanto foi apresentado no final da audição do diretor de segurança da Academia. Segue agora a audição de Manuel Fernandes.