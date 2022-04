Albanesa detida a tentar viajar com o filho e passaportes falsos

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:11 Facebook

Uma albanesa foi detida pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), na sexta-feira, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A mulher preparava-se, na companhia do filho de quatro anos, para apanhar um avião com destino ao Reino Unido, na posse de um passaporte francês.

A investigação do SEF apurou que mãe e filho chegaram a Portugal, ao que tudo indica por via terrestre, há três meses e que ambos permaneceram ilegalmente no país até à detenção. Os passaportes verdadeiros da família foram encontrados pelos inspetores no hotel onde a família pernoitou.

Ainda não se sabe se a mulher e o filho fizeram o percurso entre a Albânia e Portugal sozinhos ou com o auxílio de uma rede de imigração ilegal. O certo, para já, é que ambos passaram os últimos três meses em território nacional sem autorização legal e, na sexta-feira, dirigiram-se ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Tinham viagem marcada para o Reino Unido e deviam aterrar no Aeroporto de Luton, situado nos arredores de Londres, mas não passaram da porta de embarque. Os passaportes falsos, que identificavam mãe e filho como cidadãos franceses, foram detetados no decorrer do controlo documental obrigatório e a mulher foi imediatamente detida pelo SEF.

Está indiciada pela prática do crime falsificação/contrafação de documento, bem como por permanência irregular em Portugal.

Após contacto com a Linha Nacional de Emergência Social, a criança foi posta no Centro de Acolhimento Temporário da Apúlia, em Esposende. Já a mãe permaneceu detida e, no sábado, foi levada, explica o SEF, "ao tribunal de turno no Porto para primeiro interrogatório de arguido e para aplicação das respetivas medidas de coação".

No final, acrescenta o SEF, "foi extraída certidão" e a albanesa será, novamente, interrogada por um juiz na segunda-feira". Até decisão final, a família fica à guarda do SEF.