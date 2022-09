Alemão confessa duplo homicídio nos Açores

O alemão detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter assassinado a tiro dois futuros vizinhos já confessou o duplo homicídio. Alegou ter incendiado os cadáveres para os fazer desaparecer.

Tomislav Jozic, o homem de 60 anos que nasceu na Bósnia mas naturalizou-se alemão após a guerra dos Balcãs, encontrou as duas vítimas, Mário Sobral e Mário Coucelos, junto dos seus terrenos, na freguesia de Candelária, na Ilha do Pico. As duas vítimas foram fazer prospeção para adquirir terrenos para uma exploração de uva ou para fazer especulação imobiliária.

Tomislav terá tentado forçar as vítimas a abandonar o local, Não quereria ter vizinhos por perto. Aliás, ao longo dos últimos anos, já teve vários conflitos semelhantes com quem se aproximava da sua propriedade, onde vivia com uma viúva.