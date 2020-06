Alemão disse a empregada que Maddie estava morta

Marisa Rodrigues Hoje às 08:29 Facebook

Relatos reforçam caráter violento e tendências pedófilas. "Os porcos também comem carne humana", terá dito, em conversa sobre o caso.

"A criança está morta e pronto. Os porcos também comem carne humana". As frases, em tom exaltado, terão sido ditas por Christian Brueckner durante uma discussão sobre o caso Madeleine McCann.

A conversa terá acontecido em 2014, na Alemanha, e foi revelada agora à Imprensa britânica por uma antiga funcionária de um quiosque que Brueckner explorava desde 2012, em Braunschweig. "Perdeu completamente a cabeça, numa vez em que estávamos com amigos no quiosque e falávamos sobre o caso Maddie. Queria que acabássemos com o tema e gritou: parem de falar sobre isso. A criança está morta e pronto", contou Lenta Johlitz.