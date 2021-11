Rogério Matos Hoje às 07:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Clemens Weisshaar planeou vida com uma estilista inglesa e com o filho numa casa na serra de Grândola. Fim do namoro deitou tudo a perder.

Clemens Weisshaar tinha o sonho de reabilitar uma antiga escola primária na serra de Grândola para viver com a namorada e o filho. Até queria construir ao redor uma pista de motocrosse para o pequeno Tasso. Mas a companheira deixou-o, em julho, depois de cinco anos juntos, e a frustração tomou conta do conhecido designer.