Falsa ameaça de bomba em avião levou a retirada de passageiros em Lisboa

Uma ameaça de bomba, que as autoridades constataram entretanto ser falsa, levou à retirada, esta sexta-feira, dos passageiros de um voo da Turkish Airlines, no aeroporto de Lisboa.

O alerta para o incidente foi dado pelas 11.30 horas por um passageiro, e a situação no aeroporto começou a ser regularizada pelas 15.20 horas, confirmou, ao JN, fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

A mesma fonte acrescentou que o cidadão que deu o alerta foi retido pelas autoridades, enquanto os restantes foram retirados da aeronave. Não há, até ao momento, registo de qualquer detenção.

As diligências seguintes, que duraram quase quatro horas, permitiram concluir, já depois das 15 horas desta sexta-feira, que não existia qualquer engenho explosivo a bordo do avião.

De acordo com a informação de partidas em tempo real, disponíveis do site do aeroporto de Lisboa, esta manhã deveria ter saído de Lisboa apenas um voo operado pela Turkish Airlines, com destino à cidade turca de Istambul. O voo, que tinha a partida agendada para as 11.20 horas, foi entretanto cancelado.

Há um outro voo da mesma companhia, também com destino a Istambul, agendado para a tarde desta sexta-feira. A saída estava, pelas 15.45 horas, prevista para as 17.15 horas, cerca de uma hora mais tarde do que o planeado.