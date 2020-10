Alerta de grupo WhatsApp da GNR decisivo para capturar fugitivo "Pirata"

Joaquim Gomes Hoje às 10:17 Facebook

Cadastrado andava em fuga desde 24 de setembro e foi apanhado em Braga. Fez mais três assaltos com cúmplice.

Um alerta num grupo informal na aplicação WhatsApp, integrado por militares da GNR, foi decisivo para a captura do cadastrado André "Pirata" e de um comparsa, em Adaúfe, Braga. Graças a esta rede social, um guarda de folga, que conhece as áreas onde o assaltante andava a monte, pegou na sua moto e bateu a zona até dar com o homem que, a 24 de setembro, deixou a companheira a morrer à porta do Hospital de S. João da Madeira, após a jovem ter sido baleada pela PSP, durante mais um assalto de "Pirata"

André Filipe Oliveira, 29 anos, estava fugido desde essa madrugada de setembro, aquando da morte de Inês Carvalho, de 23 anos. Entretanto, desafiou as autoridades policiais, ao publicar, na passada quarta-feira, nas redes sociais, um vídeo numa luxuosa suíte de um hotel no Grande Porto, onde festejava com duas garrafas de champanhe ter conseguido escapar ao cerco das forças de segurança.