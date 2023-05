Alerta para burlas, roubos e extorsões com perfumes contrafeitos em Lisboa

JN Hoje às 16:23 Facebook

A PSP de Lisboa apreendeu 193 perfumes contrafeitos e identificou mais de 30 infratores pela venda destes produtos sem qualquer tipo de licenciamento no Parque das Nações. A oferta destes artigos, mesmo que gratuitamente, é uma forma de condicionar e coagir à sua compra, podendo mesmo resultar em roubos, avisam as autoridades.

A PSP explica que é frequentemente chamada para ocorrências que começaram com ofertas de perfumes contrafeitos e acabaram por derivar "em situações criminais, sendo invariavelmente ponto de partida para tentativas de burla, coação para a compra, ou mesmo agressões e roubos".

Um comunicado da PSP de Lisboa acrescenta que "estas condutas são, por conseguinte, geradoras de um enorme receio por parte da população, fragilizando de sobremaneira o sentimento de segurança da comunidade".

As autoridades apelam "a todos os cidadãos que sejam visados por este tipo de abordagens que não aceitem qualquer destes produtos, mesmo que a título aparentemente gracioso, já que é uma forma que os vendedores têm de condicionar e coagir os compradores para os adquirirem".

"É essencial a compra de um produto que garanta a certificação da sua qualidade em locais próprios, e onde possa ser respeitada a integridade tanto do material adquirido, como do próprio comprador, respeitando as regras de propriedade comercial e industrial", recomenda a PSP.