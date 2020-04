Alertada por gritos, GNR apanha homem a asfixar mulher dentro de casa

Rogério Matos Hoje às 15:27 Facebook

Perante os gritos de socorro provenientes do interior de uma moradia em Fernão Ferro, Seixal, os militares da GNR local irromperam este domingo pela porta e depararam-se com a vítima, mulher de 22 anos, a ser asfixiada pelo companheiro, de 32, na sala de estar da casa.

O filho de ambos, com apenas 20 meses, estava no mesmo local. De imediato os militares partiram para cima do agressor e retiraram as suas mãos do pescoço da vítima, ainda consciente e a lutar por ar. A vítima foi assistida no local, sem necessidade de tratamento hospitalar.

O caso ocorreu ao início da tarde deste domingo e foram os vizinhos que deram o alerta às autoridades depois de ouvirem gritos de dentro da moradia. Esta não foi a primeira vez que o homem era violento com a companheira. O JN apurou que a vítima já tinha apresentado queixas por violência doméstica contra o agressor e recentemente terminou a relação, forçando o homem a sair de casa.

Neste domingo, o homem conseguiu entrar em casa desta, com o propósito de ir buscar os seus pertences. Iniciou-se então uma discussão e o homem acabou por tentar asfixiar a mulher com as duas mãos.

O agressor foi detido pelos militares da GNR e está nesta segunda-feira a ser ouvido no Tribunal do Seixal para aplicação de medidas de coação. Está indiciado pelo crime de violência doméstica.