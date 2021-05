Alfândega trava 1800 brinquedos suspeitos provenientes da China

JN/Agências Hoje às 15:42 Facebook

Uma remessa da China com 1800 brinquedos foi suspensa pela Alfândega Marítima de Lisboa, por suspeitas de violação de direitos de propriedade intelectual, informa a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

A suspensão ocorreu há mais de um mês, em 26 de março, mas foi agora divulgada no Portal das Finanças, informando que a remessa, proveniente de Ningbo-China, tinha cinco volumes com brinquedos.

Uma das fotos que acompanha o comunicado da AT, disponível no Portal das Finanças, mostra brinquedos semelhantes aos piões beyblade, com o nome tornado.

"A verificação física das mercadorias foi realizada, tendo o representante legal da marca confirmado estar-se em presença de violação de direitos de propriedade intelectual", acrescenta a AT na mesma nota.

Diz ainda que, ao abrigo da legislação em vigor, a mercadoria aguarda que "sejam desenvolvidos os ulteriores procedimentos legais no âmbito da matéria em questão".