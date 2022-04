Alteração legislativa recente obrigou Tribunal a adiar julgamento da AIMinho

O Tribunal de Braga adiou, esta sexta-feira, para 16 de maio, o julgamento do processo da extinta AIMinho - Associação Industrial do Minho, cujo início estava marcado para terça-feira próxima, no salão dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

O adiamento ficou a dever-se ao facto de o coletivo de juízes ter solicitado às 43 empresas arguidas no processo que indiquem um representante, já que os gerentes que são arguidos não podem, em simultâneo, representar as respetivas firmas. O prazo só termina quarta-feira, dia 27.

O pedido, que muitos advogados ainda não cumpriram à data de hoje, resulta de uma alteração legislativa de 21 de março - no quadro da nova estratégia de combate à corrupção - que indica ser "expressamente vedada a representação daquela por pessoa singular que também tenha a qualidade de arguido relativamente aos factos que são objeto do processo".

A nova lei diz que a pessoa coletiva ou entidade equiparada pode ser representada por quem a própria pessoa coletiva designar. Ora, na ausência de tal designação, caberá ao Tribunal a nomeação de um representante da firma, que poderá ser um sócio ou um gestor, desde que não seja arguido.

Vários advogados do processo disseram hoje ao JN que este processo pode levar a novo adiamento, uma vez que "é previsível que haja sócios que não aceitem a nomeação ou não sejam notificados a tempo".

Conforme o JN noticiou, ao todo, o julgamento, que tem 122 arguidos, designadamente 79 pessoas singulares e 43 empresas, prolonga-se por 90 sessões, estando previsto que termine no fim de de janeiro de 2023.

No despacho em que marca a data da primeira audiência, o coletivo de juízes determina que o julgamento será feito "projeto a projeto", ou seja, começará pela ordem do despacho de pronúncia a analisar as alegadas irregularidades praticadas em projetos de empresas ou instituições que receberam fundos europeus e os gastaram, supostamente, de forma irregular.

PUB

No mesmo documento, os juízes rejeitaram uma proposta do Ministério Público no sentido de serem ouvidas 24 novas testemunhas, argumentando que, e como algumas delas não residem na comarca, o MP não garantia a sua presença em audiência.

Cauções mantêm-se

O coletivo decidiu, ainda, manter as cauções impostas a três arguidos, a mais pesada das quais (400 mil euros) incide sobre o ex-presidente da AIMinho, António Marques.

Os magistrados concordaram, ainda, com requerimentos feitos por dois dos arguidos, que invocaram a prescrição do crime de uso de documento falso.