Aluna queixa-se à GNR de agressão por colegas na Secundária de Cabeceiras

Uma aluna de 14 anos apresentou uma queixa-crime no posto de Cabeceiras de Basto da GNR contra colegas, da mesma idade, depois de ter sido agredida com estalos, murros e pontapés durante a hora de almoço da passada sexta-feira, no interior da Escola Secundária de Cabeceiras de Basto. As agressões foram gravadas em vídeo por outra aluna com um telemóvel.

Estas agressões duraram cerca de um minuto e das várias alunas que assistiam só uma interveio para serenar os ânimos e terminar com a violência.

Contactada pelo JN, a direção do Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto garantiu que está a agir em conformidade. "Tomei conhecimento de uma suposta agressão a uma aluna e, de imediato, instaurei procedimento disciplinar para apurar os factos ocorridos", afirmou Maria do Céu Caridade, diretora do agrupamento.