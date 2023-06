Aluno que agrediu professor em Felgueiras foi indiciado de homicídio

Juiz sujeitou jovem de 16 anos a prisão domiciliária.

O aluno de 16 anos que na semana passada agrediu com um ferro um professor, na Escola Básica de Lagares, em Felgueiras, foi indiciado, pelo Juiz de Instrução Criminal de Penafiel, de um crime de homicídio qualificado na forma tentada. Ouvido em primeiro interrogatório judicial ontem, ficou obrigado a permanecer na habitação, controlado por pulseira eletrónica e proibido de contactar com a vítima e as testemunhas da agressão.

Em interrogatório judicial, o aluno de 16 anos, reconheceu perante o juiz que tinha agredido o docente na cabeça com um ferro, mas quis fazer crer que apenas o queria assustar, depois deste o ter repreendido, por ter baixado as calças a um aluno autista no interior da sala de aula e ter abandonado o local para participar o caso à direção da escola.