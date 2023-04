Aluno suplicou ao compatriota Abdul para poupar a vida de professor

Um docente de português foi o primeiro alvo de refugiado afegão no Centro Ismaelita, mas a coragem de um compatriota do atacante salvou-lhe a vida.

O professor Diogo, residente na Amadora, foi o primeiro alvo do ataque de Abdul Bashir no Centro Ismaili, mas acabou por ser salvo pela intervenção de um aluno. "Pára com isso!", suplicou Samat, afegão de 40 anos, que entrou na sala de aula quando Abdul atacava Diogo, atingindo-o com uma faca no pescoço e no peito. Outros alunos fugiam da sala, mas Samat não se intimidou e, perante a sua aproximação, Abdul Bashir, de 28 anos, cessou o ataque e encostou a faca ao próprio pescoço, exigindo, aos gritos, que o compatriota se afastasse.

Diogo, professor de Português no Centro Ismaili, estava no chão a lutar pela vida e viu o atacante sair da sala, passando por Samat e dirigindo-se ao corredor, onde acabaria por matar duas mulheres. Diogo sobreviveu, tendo já tido alta do hospital.

"Tem pesadelos à noite"