Alunos agredidos com garrafas e ferros em festa no ISEP

Diversos estudantes foram agredidos com garrafas e ferros, esta terça-feira de madrugada, durante uma festa que decorria no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP).

O incidente ocorreu, cerca das 2.45 horas, quando diversos indivíduos, armados com garrafas de vidro e ferros, entraram no recinto do ISEP, na Rua do Dr. António Bernardino de Almeida, em Paranhos, no Porto, e agrediram diversos estudantes.

Há relatos que falam no roubo de telemóveis e carteiras, um facto não confirmado pela PSP do Porto.

Após ter sido dado o alerta, uma patrulha da Esquadra do Bom Pastor deslocou-se ao local, mas os agressores já haviam fugido, e não foram localizados apesar de os agentes terem efetuados algumas diligências nas imediações.

Segundo a PSP, quatro estudantes foram transportados pelos Bombeiros Voluntários Portuenses ao Hospital de São João, onde receberam tratamento a diversos ferimentos.