Alvejou sobrinho de cinco anos na cara com arma de ar comprimido

A Policia Judiciaria deteve um homem, de 32 anos, que alvejou, em Ovar, um sobrinho de cinco anos, encostando-lhe um arma de pressão de ar à face. O suspeito havia fugido para a Suíça.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a PJ refere que o disparo ocorreu, no passado mês de julho, numa freguesia de Ovar, e que o suspeito, indiciado por homicídio na forma tentada, agiu "sem motivação específica aparente" alvejando um sobrinho, com cinco anos, usando uma pistola de ar comprimido, "causando-lhe lesões que obrigaram a assistência médica hospitalar de urgência".



O indivíduo fugiu para a Suíça, onde já estivera emigrado, levando com ele a arma usada na agressão. Foi agora detido após ter regressado a Portugal. A PJ apreendeu-lhe a pistola, "uma réplica bastante autêntica de uma arma de fogo real", sublinha a Judiciária.



O detido deverá ser ouvido esta terça-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.