Alvos da invasão de Alcochete voltam a tribunal para julgamento de fugitivo

Os jogadores e membros da equipa técnica do Sporting agredidos na Academia de Alcochete, em maio de 2018, vão voltar a tribunal, a partir do final deste mês, para recordar o ataque da tarde de 15 de maio de 2018. Desta feita, vão depor no julgamento de Alano Silva, então número dois da Juve Leo, que conseguiu fugir para Angola no dia do ataque, mas seria detido e acusado de 47 crimes.

Alano Silva foi alvo de uma acusação Ministério Público (MP) do Montijo em que não consta o crime terrorismo que a acusação inicial da procuradora Cândida Vilar imputava aos arguidos e que não se provou em julgamento. Também o crime de sequestro não consta da nova acusação - a primeira, deduzida contra 41 arguidos, imputava esse crime, que também caiu em tribunal.

Alano Silva, braço direito de Mustafá, está acusado de 19 crimes de ofensas à integridade física qualificada, bem como 24 crimes de ameaça, três crimes de coação e um de entrada em lugar vedado ao público.