Ameaça de greve de fome de Liliana não trava inquérito sobre Bruno de Carvalho

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género denunciou o ex-presidente do Sporting, há três meses, por "comportamento ameaçador" sobre a namorada, no programa Big Brother. Liliana Almeida ameaçou com uma greve de fome, se a queixa não fosse retirada, mas o crime é público e o Ministério Público continua a investigar.

Três meses depois de ter recebido uma denúncia da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) contra Bruno de Carvalho por violência doméstica sobre outra concorrente do programa Big Brother, a cantora Liliana Almeida, o Ministério Público (MP) continua a investigar o ex-presidente do Sporting, adiantou, ao JN, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República. O inquérito está em segredo de justiça.

Há três meses, o casal - que iniciou o relacionamento no programa de famosos, transmitido pela TVI, e entretanto ficou noivo - contestou que tenham existido comportamentos abusivos.