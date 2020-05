Ameaça mulher e tenta suicidar-se em São João da Madeira

Salomão Rodrigues Hoje às 17:08 Facebook

A PSP de São João da Madeira deteve um homem, de 48 anos, eletricista, por suspeita da prática do crime de violência doméstica e por posse de arma proibida. Depois das ameaças à mulher, tentou suicidar-se.

Após denúncia, os elementos da PSP compareceram na residência da vítima, uma mulher de 46 anos, ex-companheira, por haver fortes indícios de que o indivíduo a estivesse a ameaçar com uma arma de fogo.

Com o consentimento da mulher, a PSP entrou na residência e apreendeu uma arma de fogo, uma faca e uma navalha.

Havia também suspeitas de que o homem, com antecedentes de toxicodependência, tivesse ferido a mulher com uma faca, mas a vítima justificou que os ferimentos que tinha haviam sido provocados por um gato.

No decorrer dos desentendimentos com a mulher, o homem terá ingerido vários comprimidos numa tentativa de suicídio. Foi assistido pelo INEM no local e conduzido ao Hospital de São João, onde ficou internado sob custódia. A mulher foi também sujeita a perícia médica legal no Hospital da Feira.

A ocorrência foi comunicada ao DIAP de Santa Maria da Feira.