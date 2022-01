Ameaça polícias com faca após causar distúrbios em Cascais

JN Hoje às 16:17 Facebook

Um homem de 47 anos foi detido, na quarta-feira à tarde, pela PSP em Cascais. Estava alcoolizado e a causar distúrbios tendo inclusive ameaçado os polícias com uma faca. Acabou ferido e hospitalizado.

O suspeito, conhecido por provocar desacatos e agredir pessoas sem qualquer motivo, tentou entrar num café, em Tires. O homem estava bastante alcoolizado e foi-lhe barrada a entrada, ao mesmo tempo que eram chamadas as autoridades.

Quando os polícias chegaram ao local abordaram o suspeito no exterior do café. O homem reagiu de modo violento e ameaçou os polícias com uma faca. Os agentes da PSP conseguiram imobilizar o homem e detiveram-no.

O suspeito foi levado para a esquadra da PSP de Trajouce, onde terá continuado a causar distúrbios. Acabou ferido e, atendendo ao seu estado visivelmente alterado, foi levado para o Hospital de Cascais para ser observado.