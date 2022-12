Ameaçou polícia com faca após agredir mulher

JN Hoje às 14:14 Facebook

Um homem de 45 anos foi detido por ameaça e coação, com arma branca, contra agente da autoridade, na noite de 25 de dezembro, em Aveiro. Antes tinha agredido uma mulher.

A PSP foi chamada para junto de uma casa devoluta, em Aveiro. Uma mulher fora agredida e o suspeito da agressão estava a interferir com a avaliação do INEM. Chegados ao local, os polícias solicitaram repetidamente ao homem que se retirasse do local.

O suspeito não só não se afastou, como retirou do cinto das calças uma faca de cozinha e ameaçou os polícias. O homem foi detido e notificado para comparecer no Ministério Público, informou um comunicado da PSP de Aveiro.