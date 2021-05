Americano compra arrumos a pensar que eram seis suites

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 11:31 Facebook

Investidor pagou sinal de 190 mil euros por imóvel no Porto que estava avaliado em 134 mil. Tribunal da Relação obrigou agora vendedora a devolver dinheiro.

Um cidadão norte-americano queria investir num alojamento local (AL) no Porto. Em abril de 2018, contactou uma imobiliária e apresentaram-lhe uma casa de com um "open space" no rés do chão e seis suites num mezanino. Os quartos estavam registados como AL no AirBnB e disponíveis. Ele gostou e decidiu ficar com a casa.

Na formalização do negócio, explicaram-lhe que os quartos não estavam licenciados, mas que seria "muito simples" fazer a alteração de uso do armazém para habitação na Câmara do Porto. O investidor acreditou e acertaram o valor de 420 mil euros para o negócio.