Amigos despedem-se de jovem morto à facada e desmentem motivo do crime

Os familiares e amigos de João Pedro Monteiro, o rapaz de 24 anos morto à facada na madrugada de domingo, na sequência de uma discussão num café de Casével, despediram-se esta tarde do jovem, muitos deles envergando uma peça de roupa branca, durante as exéquias fúnebres que se realizaram em São Vicente do Paúl, no concelho de Santarém. Entre palavras de dor e consternação, os amigos mais próximos continuam a não entender as razões que levaram a esta tragédia, e desmentem que na origem dos desacatos tenham estado um piropo lançado a uma mulher.

"Não houve piropo nenhum, apenas um mal-entendido. Houve uma senhora que pediu licença para passar e um dos nossos amigos que estava feliz, pois era uma noite de karaoke, estava com uma bandeira na mão e a dançar, e apenas disse algo do género: está à vontade, ou pode passar", assegurou Maria Santos ao JN, uma amigas da vítima, que estava no Café Comendador, em Casével, Santarém, quando se gerou a confusão.

Segundo ela, depois deste episódio, Rui Mendes, de 56 anos, travou-se de razões com o rapaz que se dirigiu à mulher, e "foi o João Pedro que os separou". A discussão, porém, não se ficou por aí. O rapaz veio para a rua, e Rui Mendes terá vindo atrás dele, gerando-se nova discussão, e uma alegada troca de agressões, já no exterior do café.

Ainda de acordo com Maria Santos, João voltou a sair em defesa do amigo, e acabou por se envolver com Rui Mendes, numa luta que acabou com os dois no chão. Terá sido nesta altura que o agressor sacou da arma branca e desferiu um golpe fatal no peito do jovem. "Ele levantou-se com a camisa cheia de sangue, sentou-se do outro lado da rua e disse logo: eu vou morrer". Os Bombeiros de Pernes ainda o tentaram reanimar, mas sem sucesso.

Enquanto isto, Rui Mendes, um ex-árbitro de futebol federado, e agora proprietário de uma empresa de produtos químicos que faz distribuição em farmácias, voltou a entrar no café para lavar as mãos e aguardou pela chegada da GNR "sem mostrar o mínimo de compaixão ou arrependimento", adianta Maria Santos. Segundo apurou o JN, terá alegado que agiu em legítima defesa perante as autoridades, tanto que teve que receber tratamento hospitalar.

Ouvido na segunda-feira em tribunal, ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva, mas com a possibilidade de passar para prisão domiciliária, com pulseira eletrónica, caso a sua residência, em Portela das Padeiras, Santarém, reúna as condições necessárias exigidas pelos serviços prisionais.