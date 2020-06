Amigos que ficaram a ver luta fatal entre adolescentes podem ser responsabilizados

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 10:32 Facebook

Os oito amigos que acompanhavam os dois menores que se envolveram numa luta fatal para um deles, na quinta-feira, foram todos identificados pela PSP.

Têm entre os 14 e os 19 anos. Apesar de, ao que tudo indica, não terem participado ativamente na contenda, os jovens com mais de 16 anos poderão ser responsabilizados por não terem feito nada para impedir a luta.

Ao final da tarde do dia combinado na véspera através das redes sociais, Jimmy, 15 anos, foi com seis amigos ao jardim em Alvalade, Lisboa. O rival, de 14 anos, com dois. Não houve quase palavras. Mal se viram, os dois menores partiram para as agressões.

O mais novo vinha munido de uma faca e atingiu Jimmy seis vezes: três no peito e três nos braços. Ao ver o sangue e o corpo prostrado no chão, os jovens entraram em pânico. O agressor e os amigos fugiram.

Jimmy foi assistido no local pelo INEM e transportada com vida para o Hospital de Santa Maria. Apesar dos esforços dos médicos, o jovem não resistiu aos ferimentos. Morreu já na madrugada de sexta-feira.

A PSP pôs-se rapidamente no encalço do agressor e encontrou-o e à arma do crime já em casa, com a família que nada sabia. Soube pela PSP e ficou em choque. Por precaução, o menor, que assumiu a autoria das agressões, foi levado para uma esquadra da PSP, onde passou a noite.

Três anos de internamento

Anteontem, o agressor foi levado a um juiz do Tribunal de Família e Menores. Ficará à guarda dos pais durante o desenrolar do processo. Por só ter 14 anos, poderá ser condenado, no máximo, a três anos de internamento em regime fechado, num centro tutelar educativo.

O Ministério Público irá decidir os próximos passos do inquérito, devendo a investigação transitar para a Polícia Judiciária.