Amordaçaram e amarraram idosa à cama durante assalto em Gondomar

A Judiciária deteve três homens e uma mulher que, em julho do ano passado, assaltaram uma casa em Gondomar, amordaçando e amarrando a moradora, uma idosa, de 80 anos, às grades da cama.

A operação da PJ, através da Diretoria do Norte e com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, culminou, na terça-feira, com quatro buscas domiciliárias nas zonas de Gondomar, Penafiel e Mangualde, e na detenção dos quatro suspeitos, indiciados pela prática de vários crimes contra o património.

"Os factos iniciais ocorreram em 14 de julho de 2020, durante a madrugada, em Gondomar, quando os suspeitos, através de arrombamento, se introduziram numa residência ocupada por uma octogenária. No interior da mesma, amordaçaram e amarraram às grades da cama a única residente, apropriando-se de uma quantia em dinheiro e deixando a vítima atada e impossibilitada de se locomover pelos seus próprios meios", refere a PJ..

Durante as buscas realizadas foram apreendidos "walkie talkies" e binóculos, usados pelos elementos do grupo para comunicarem enre si e na observação dos alvos e locais onde efetuavam os assaltos, bem como uma arma de fogo e droga.

Para além daquele roubo, os detidos terão praticado mais três crimes de furto qualificado, dois em residências e o terceiro de uma viatura automóvel.

Os detidos, com idades entre os 32 e os 50 anos, um deles com antecedentes criminais por crimes similares, vão ser ouvidos esta quarta-feira em primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.