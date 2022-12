Ana Lúcia e Max detidos pela PJ antes de mudança para o Dubai 

Adriana Castro e Tiago Rodrigues Alves Hoje às 00:30 Facebook

Casal estava à espera de autorização de residência para se deslocar para o Médio Oriente. Cúmplices franceses fugiram para Guimarães em 2016 após saberem que eram investigados.

Ana Lúcia Matos e Max Cardoso estavam a tratar da sua mudança para o Dubai quando foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto, na semana passada. O casal e os filhos já tinham pedido autorização de residência naquele emirado, mas a justiça francesa, primeiro, e a portuguesa, depois, frustraram esse desejo.

No dia 29 de novembro, o casal e mais 12 pessoas foram detidos no âmbito de uma megaoperação europeia de combate à fraude fiscal: a Operação Admiral. Estima-se que a organização criminosa da qual faziam parte tenha movimentado mais de 2,2 mil milhões de euros através de 8845 empresas com o objetivo de fugir ao pagamento do IVA. A apresentadora foi libertada na noite de sexta-feira. O marido continua sob detenção. Amanhã, os 14 detidos ficam a saber as medidas de coação ditadas pelo juiz Pedro Miguel Vieira, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.