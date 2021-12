Ana Paula Vitorino: "O Eduardo é um Homem com letra maiúscula"

JN Hoje às 18:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Ana Paula Vitorino agradeceu a Eduardo Cabrita "pela mais-valia que tem sido" para o país, sublinhando a integridade e honestidade do ministro demissionário.

No olho do furacão que envolve Eduardo Cabrita e que levou, esta sexta-feira à tarde, à sua demissão do cargo de ministro da Administração Interna, Ana Paula Vitorino, antiga ministra do Mar e mulher do governante demissionário declarou publicamente admiração pelo marido enquanto "político e profissional".

"Sempre disse que o Eduardo é a melhor parte de mim. Não é 'apenas' o meu amor, o grande amor da minha vida, é também a pessoa, o político e profissional que eu admiro. É uma pessoa íntegra, honesta e responsável. É 'o último dos impolutos' como sempre me dizia Jorge Coelho [antigo ministro, que se demitiu na sequência da tragédia de Entre-os-Rios]", começou por escrever a atual presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).

Descrevendo Cabrita como "um homem competente que 'leva a carta a Garcia'", exaltou o facto de o governante demissionário nunca negar "solidariedade e lealdade" e de dar "o peito às balas para defender aquilo em que acredita, mesmo não tendo culpa nenhuma, mesmo em prejuízo de si próprio". "É generoso e amigo do seu amigo, mesmo num mundo que se transformou em desapego e indiferença de memória curta", escreveu.

"O Eduardo é um Homem com letra maiúscula e terá sempre o meu apoio e o meu agradecimento por tudo o que tem trazido de bom à minha vida e pela mais-valia que tem sido para o nosso País", rematou Ana Paula Vitorino.