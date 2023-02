Andavam a assaltar hipermercados em todos o país

Reis Pinto Hoje às 11:06 Facebook

A PSP deteve cinco pessoas com idades compreendidas entre os 23 e os 35 anos, que se dedicavam, ao furto de bebidas e material informático de grandes superfícies comerciais. Atuavam em todo o país e foram intercetados em Beja.

A detenção, divulgada pela PSP esta terça-feira, ocorreu no passado sábado, cerca das 14 horas, em Beja, mas, segundo a Polícia, "trata-se de um grupo organizado que atuava em várias localidades do país e cujo modus operandi consistia no furto de computadores portáteis, telemóveis e bebidas espirituosas de elevado valor".

Para furtarem as bebidas desativavam ou arrancavam os alarmes das garrafas e enganavam os seguranças e funcionários das grandes lojas passando por uma caixa que se encontrava encerrada.

No que se refere aos computadores portáteis e telemóveis, eram arrancados os alarmes para que não fossem detetados ao passarem pela saída do estabelecimento.

Em Beja o grupo havia já atuado uma primeira vez, furtando bens avaliados em cerca de 1200 euros, e, no passado sábado, levaram telemóveis, smartwatch e bebidas espirituosas, avaliados em 6930 euros.

Foi apreendido um BMW, 10 telemóveis, um smartwatch, duas chapas de matrícula, uma chave de fendas, quatro folhas de serrote adaptadas, dois rolos de fita isoladora, vários dispositivos segurança e 355 euros em notas.