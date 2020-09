Aníbal Pinto: "Eu não via jogos de futebol porque preferia ver o Panda com o meu neto"

Inês Banha Hoje às 16:33 Facebook

Aníbal Pinto, o advogado acusado em 2015 e ter intermediado uma tentativa de extorsão de Rui Pinto à Doyen, afirmou esta segunda feira em tribunal que, nessa altura, nem sabia o que era aquele fundo de investimento

Atualmente colaborador desportivo, Aníbal Pinto garante que, antes de assumir essa posição, em 2019, "não via jogos de futebol" "preferia ver o Panda [canal de televisão infantil] com o meu neto", assegurou, num interrogatório em que o coletivo de juízes expressou, várias vezes, as suas dúvidas perante o desconhecimento revelado pelo arguido.

O advogado contrariou ainda a versão do Ministério Público de que o encontro numa bomba de gasolina da A5, em Oeiras, com Nélio Lucas e Pedro Henriques serviria para arranjar uma forma de concretizar a extorsão. "Eu disse: estou aqui para negociar um contrato de prestação de serviços", reiterou.

O interrogatório prosseguia pelas 16.25 horas, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça da capital. Rui Pinto está acusado no total de 90 crimes e começou esta sexta-feira a ser julgado.