Aníbal Pinto repudia esquema "escandaloso" e "nojento" da Doyen

Aníbal Pinto, anterior advogado de Rui Pinto e arguido no processo Football Leaks pelo crime de tentativa de extorsão, disse, esta terça-feira, ter a "consciência limpa enquanto advogado", insistindo que não entra "em ilegalidades".

"Disse sempre e continuo a dizer pela minha vida: eu não entro em ilegalidades", voltou a afirmar o arguido, na segunda sessão do julgamento, no Campus da Justiça, em Lisboa. Aníbal Pinto, acusado do crime de extorsão na forma tentada, defendeu esta terça-feira em tribunal que, em 2015, participou num processo legítimo de negociação de um contrato de prestação de serviços entre Rui Pinto e a Doyen. E, rejeitando a tese de tentativa de extorsão, acusou Pedro Henriques, advogado da Doyen, de ter criado um esquema "escandaloso" e "nojento".

Em causa está a alegação de que Rui Pinto e Aníbal Pinto terão tentado extorquir a Doyen num valor entre meio milhão e um milhão de euros. À semelhança do primeiro, também o advogado tem defendido que não participou numa tentativa de extorsão, mas sim na negociação de um contrato.

Rui Pinto, de 31 anos, vai responder por 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República, e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada, à Doyen.

O criador do Football Leaks está em liberdade desde 7 de agosto, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária e "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas, em local não revelado e sob proteção policial.