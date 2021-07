Antigo autarca julgado por ilegalidades em obras em Trancoso

Madalena Ferreira Hoje às 08:18 Facebook

Júlio Sarmento e colegas de vereação sentam-se no banco dos réus devido a esquema ilegal com empreitadas não cabimentadas e inflacionadas.

O ex-presidente da Câmara de Trancoso Júlio Sarmento, dois antigos vereadores, João Carvalho e João Rodrigues, e o ex-presidente da Junta de Reboleiro José Nascimento, vão a julgamento por suspeitas de prevaricação de titular de cargo político, participação económica em negócio e falsificação.

No processo, desencadeado pelo atual Executivo Municipal, liderado pelo autarca do PS Amílcar Salvador, que participou os factos ao Ministério Público, vão também responder em tribunal quatro empreiteiros e a empresa de um deles. Os visados são Aurélio Lopes e o irmão Francisco Lopes, bem como Agostinho Lopes, com negócios domiciliados em Pena Verde, Aguiar da Beira, e ainda António Baraças, empresário que detém a Biosfera, empresa sediada em Pinhel.