Antigo bancário foi acusado de desviar 1,4 milhões de euros em Beja

Ministério Público diz que o arguido geria processos de concessão de crédito, no Santander de Beja, e se conluiou com 17 clientes.

Um antigo bancário do Santander Totta em Beja foi acusado, pelo Ministério Público (MP) da cidade alentejana, de ter desviado quase 1,4 milhões de euros da instituição financeira, em coautoria material com outros 17 arguidos. A acusação sobre o alegado desfalque, revelado pelo JN em 2016, tinha o arguido 37 anos, vai ser sujeita a instrução a partir do dia 25 deste mês.

Sérgio Páscoa aproveitou-se das suas funções de gestor de empresas, na agência do Santander em Beja, para "interferir no tratamento informático de dados do banco, para conseguir a concessão de créditos e o pagamento de quantias, obtendo um enriquecimento ilícito e um prejuízo económico à instituição", justifica a acusação.