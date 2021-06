Antigo chefe de gabinete de ministro socialista alvo de buscas

JN Hoje às 15:44, atualizado às 16:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um antigo chefe de gabinete do anterior Governo socialista, Nuno Araújo, foi, esta terça-feira, alvo de buscas por parte do Ministério Público e da Polícia Judiciária.

Segundo apurou o JN, trata-se de Nuno Araújo, antigo chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos e atual presidente do Conselho de Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL). Não houve buscas nesta instituição.

Em causa, estão suspeitas da prática de crimes de corrupção e tráfico de influências em matérias relacionadas com contratação pública para municípios. Foram realizadas 10 buscas numa empresa privada, numa empresa pública de gestão de águas e em diversas autarquias e habitações nas zonas de Penafiel e Guimarães.

No inquérito, investigam-se factos relacionados com a celebração, por ajuste direto, de aquisição de serviços entre uma sociedade comercial e os referidos municípios e a empresa pública.

"À data, a sociedade adjudicatária seria gerida e controlada de facto pelo sócio-gerente anterior, o qual exercia então funções de chefe de gabinete ministerial. O mesmo usaria a sua influência decorrente do cargo para conseguir a celebração por ajuste direto, tirando benefícios monetários através de outra sociedade comercial, que igualmente controlava", refere o Ministério Público.