Antigo padre do Fundão preso por abuso de menores vai ser libertado

Luís Mendes não deixou a cadeia antes porque nunca assumiu culpa. Agora tem mesmo de sair.

Na sexta-feira, dia 14, o ex-padre Luís Mendes, de 46 anos, sai da cadeia em liberdade condicional. Condenado, em 2013, a dez anos de prisão, por 11 crimes de abuso sexual de menores, seis de abuso de menores dependentes e um de coação sexual, o antigo vice-reitor do Seminário do Fundão cumpriu cinco sextos da pena (cerca de oito anos e três meses) e, obrigatoriamente, abandona o Estabelecimento Prisional da Guarda.

Luís Mendes ficará em liberdade condicional até dezembro de 2024, quando se cumprir a totalidade da pena de dez anos. Soube o JN que Luís Mendes, afastado das funções de sacerdote em 2019, por decisão do Vaticano, beneficia há cerca de três meses do regime aberto de reclusão, o que lhe tem permitido trabalhar, seis dias por semana, no exterior da cadeia, onde já só ia dormir. Depois de sexta-feira, já em liberdade, Luís Mendes continuará a exercer funções de ajudante de cozinha num restaurante da cidade da Guarda, confirmou o empregador.