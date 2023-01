As alegações finais do julgamento do processo Football Leaks prosseguem esta segunda-feira, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Rui Pinto, de 34 anos, está acusado de 89 crimes informáticos e ainda por um crime de tentativa de extorsão, em coautoria com Aníbal Pinto, de 61, que está acusado apenas deste ilícito.

