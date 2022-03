Apagão fiscal de 10 mil milhões de euros ainda sem arguidos

Transferências para offshores sem escrutínio do Fisco foram denunciadas há cinco anos por Rocha Andrade. Ministério Público tem inquérito em segredo.

Cinco anos depois de ter sido tornado público que, entre 2011 e 2014, dez mil milhões de euros tinham sido transferidos para paraísos fiscais sem serem tratados pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), o inquérito então aberto pelo Ministério Público (MP) não tem arguidos constituídos. No total, foram feitas mais de 14 mil transferências, comunicadas pelos bancos à AT, mas que, devido a uma alegada falha informática, não foram analisadas.

"A investigação prossegue, não tendo o inquérito conhecido despacho final", referiu na sexta-feira, ao JN, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, acrescentando que, até ao momento, não foi constituído qualquer arguido.