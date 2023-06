Apanhada a furtar dezenas de professores na manifestação do Porto

JN Ontem às 23:05 Facebook

Uma mulher de 31 anos foi detida pela PSP por dezenas de furtos a professores, durante a manifestação da classe no Porto, esta terça-feira.

No âmbito do policiamento de segurança montado pelo Comando do Porto da PSP em torno do protesto dos professores desta terça-feira, foi intercetada uma mulher, suspeita de ter efetuado mais de uma dezena de furtos a manifestantes, durante a concentração.

Segundo apurou o JN, a mulher, de 31 anos e residente em São Pedro da Cova, Gondomar, tinha na sua posse diverso material furtado, incluindo um iPhone, três cartões bancários, um par de airpods e uma bolsa da marca "The North Face".