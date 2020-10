Apanhado a assaltar casa enquanto moradores estavam a dormir

JN Hoje às 12:00 Facebook

Um homem de 47 anos foi detido, no sábado, por furto no interior de um residência em Vilamoura. O suspeito foi apanhado em flagrante delito dentro da casa por militares da GNR, enquanto os moradores estavam a dormir.

Em comunicado, o Comando Territorial de Faro, através do Posto Territorial de Vilamoura, informa que durante uma ação de patrulhamento em Vilamoura, "foi avistado um indivíduo no interior de uma residência com um comportamento suspeito, uma vez que era possível visualizar que estaria à procura de algo com o auxílio de uma lanterna, o que levou a uma abordagem por parte dos militares da GNR". Já no interior da casa, "intercetaram o suspeito e, momentos depois, compareceram os residentes que se encontravam a dormir, tendo-se constatado que se tratava de um furto em interior de residência, pelo que o homem foi detido".

"Na posse do suspeito encontravam-se carteiras, uma máquina fotográfica e uma coluna portátil, objetos que foram devolvidos aos legítimos proprietários", acrescenta a GNR.

O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Loulé, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações semanais em posto policial da sua área de residência.