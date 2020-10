Joaquim Gomes Hoje às 03:53 Facebook

Um homem de 38 anos foi apanhado a assaltar dois automóveis, ao início da noite de quarta-feira, no centro da cidade de Braga, por agentes da Polícia Municipal que se encontravam em patrulhamento das principais ruas do centro histórico.

O caso ocorreu cerca das 21 horas, na Praça do Município, junto ao Arquivo Distrital de Braga, quando polícias da força de segurança municipal depararam com um homem que, acabado de sair de um automóvel, entrou em outro veículo, o que causou estranheza aos agentes, que se aproximaram do suspeito. O homem fugiu mas acabou apanhado.

Segundo disse ao JN Paulo Barroso, coordenador da Polícia Municipal, o suspeito foi de imediato entregue no Comando Distrital de Braga da PSP, que por sua vez contactou os dois proprietários dos automóveis assaltados, para apresentarem ou não queixa dos furtos.

Com a recente a implantação do terceiro turno, que inclui já o horário noturno, a Polícia Municipal de Braga, comandada pelo comissário Leandro Ferreira, tem vindo a patrulhar de forma mais intensiva não só a área mais citadina, como em todo o concelho de Braga.