Apanhado a conduzir trotineta alcoolizado na Ponte 25 de Abril

Um homem de 41 anos foi detido pela PSP de Lisboa na madrugada de quarta-feira por condução de veículo em estado de embriaguez. Foi intercetado quando atravessa de trotineta a Ponte 25 de Abril e acusou 1,66 g/l de álcool no sangue.

O caso ocorreu pelas 3.30 horas da madrugada de 14 de junho, informa a PSP de Lisboa através de comunicado. Quando foi abordado, o condutor estava a cruzar a Ponte 25 de Abril no sentido Norte-Sul.

Foi submetido ao teste de álcool e acusou a taxa-crime de 1.66 g/l de álcool no sangue, mais do triplo do limite legal de 0,50 g/l, pelo que foi de imediato detido.

Para além da condução de veículo sob a influência de álcool, violou ainda a proibição de circulação em autoestrada, infração punida com uma coima de 120 euros.