Apanhado a arrombar porta da casa da ex-companheira e filho menor na Maia

JN Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 30 anos foi detido, na terça-feira, na Maia, por violência doméstica, depois de ter sido apanhado em flagrante pela GNR a tentar arrombar a porta da casa da ex-companheira, onde esta reside com o filho menor de ambos.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR, através do Posto Territorial da Maia, informa que deteve, na terça-feira, "em flagrante delito um homem de 30 anos por violência doméstica, no concelho da Maia".

Após de denúncia por violência domésticas, os militares da GNR deslocaram-se ao local e apanham o suspeito, "sobre o qual decorre um processo-crime de violência doméstica por agressões físicas à sua ex-companheira de 59 anos, a tentar arrombar a pontapé a porta da habitação desta, onde reside com o filho menor de ambos, o que originou a detenção do agressor".

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira, no Tribunal Judicial de Matosinhos, para aplicação de medidas de coação.