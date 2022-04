Apanhado com tabaco e álcool ilegal em Santa Maria da Feira

A GNR de Lourosa, Santa Maria da Feira, identificou um homem de 59 anos, por posse de tabaco sem estampilha fiscal e vinho tinto licoroso sem rótulo.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, na localidade de Lourosa, os militares da Guarda abordaram uma viatura e, "perante o comportamento suspeito do condutor, foram realizadas diligências policiais nomeadamente, uma busca ao veículo onde foram detetados 430 maços de tabaco sem estampilha fiscal, três embalagens com 1,5 quilos de tabaco avulso e dez garrafas de vinho tinto licoroso sem rótulo".

Motivo que levou à apreensão do material e à identificação do condutor, um homem de 59 anos.

Estas ações policiais inserem-se no combate à fraude no âmbito do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) e Imposto Especial de Consumo (IEC), através do mercado paralelo, pelo não pagamento dos impostos devidos, com repercussões no funcionamento dos mercados e da competitividade das economias.