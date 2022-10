Apanhado incendiário que ateou dez fogos na Póvoa de Lanhoso

O autor de dez incêndios florestais, ocorridos no mês de julho, em Sobradelo da Goma, concelho da Póvoa de Lanhoso, foi detido, esta segunda-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução de Ignições em Espaço Rural - Zona Norte, na dependência da Direção Nacional de Gestão do Programa de Fogos Rurais e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O detido é um homem, com 20 anos de idade, operário da construção civil e terá recorrido a chama direta para as respetivas ignições. A PJ afirma que o homem "atuou motivado por incendiarismo".

Os locais onde os incêndios ocorreram "situam-se numa zona onde existem condições de propagação a manchas florestais de grandes dimensões, gerando enorme risco, potencialmente alimentado pela carga combustível ali existente e pela orografia própria da região".

Os fogos implicaram um "elevado perigo" para pessoas e bens materiais, além do dano que causaram ao ambiente, acrescenta o comunicado da polícia.

Estes incêndios aconteceram durante a noite e consumiram uma área total superior a cinco hectares de floresta e só não atingiram maiores proporções devido à rápida intervenção dos bombeiros. O presumível incendiário foi constituído arguido e será presente à autoridade judiciária competente, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.