Apanhado pelos vizinhos a​​ violar a mãe em Esmoriz

Maus tratos duravam há anos mas a idosa nunca denunciou o filho com quem vivia em Esmoriz.

Um indivíduo, de 47 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro por violar e agredir a mãe, de 75 anos, em Esmoriz, Ovar. Segundo revelou esta quinta-feira a PJ, o detido terá de forma reiterada abusado sexualmente da idosa, igualmente vítima de violência doméstica.

Os crimes ocorrerem na casa onde ambos viviam sozinhos e já eram usuais há pelo menos cinco anos, segundo informações transmitidas à PJ pela vizinhança. Foram aliás os vizinhos que levaram à detenção do indivíduo na sequência da última violação. Na tarde do passado sábado, ouvindo os gritos de aflição da vítima, "fomos junto de uma janela e vimos que ele estava a ter relações sexuais com a mãe", contaram moradores ao JN.