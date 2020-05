Apanhado quando asfixiava a mulher com um pano

JN Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi detido pela GNR, no sábado, depois de ser apanhado em flagrante delito, quando tentava asfixiar até à morte a mulher com um pano, em casa, na localidade do Carregado, em Alenquer.

As autoridades receberam uma denúncia de que estariam a decorrer agressões entre um casal, um homem de 44 anos e a mulher de 55. Os militares do Comando Territorial de Lisboa, através do Posto Territorial de Alenquer, deslocaram-se no sábado ao local, "tendo ouvido do exterior vários gritos de pedido de socorro", informa a GNR em comunicado.

"Em virtude de a vítima aparentar correr perigo de vida, os militares conseguiram entrar na habitação, onde encontraram o suspeito a cobrir a face da vítima com um pano, de modo a impossibilitar-lhe a respiração, tendo sido detido de imediato", lê-se na mesma nota.

A vítima "apresentava vários cortes na face e hematomas salientes nos olhos", tendo sido "transportada para uma unidade hospitalar, em estado grave".

O homem foi detido pelos crimes de violência doméstica e tentativa de homicídio e será presente ao Tribunal Judicial de Alenquer.

A Polícia Judiciária esteve no local para proceder a inspeção judiciária.