Apanhados a assaltar parquímetros em Lisboa

R.P. Hoje às 10:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens foram detidos pela PSP, em Lisboa, por terem sido surpreendidos a furtar moedas de parquímetros na freguesia de Alvalade, em Lisboa. Uma prática que parece ser comum naquela zona, pois a Polícia já ali deteve outros dois indivíduos por idêntico delito.

Os assaltantes, com 38 e 42 anos, foram intercetados nos dias 18 e 19, respetivamente, embora as detenções só tenham sido divulgadas esta sexta-feira, após "ações concertadas e direcionadas de patrulhamento preventivo, implementadas por forma a prevenir a prática de crimes, nomeadamente contra a propriedade, revelou a PSP.

No dia 18 o indivíduo foi surpreendido enquanto retirava moedas de um parquímetro, localizado numa artéria contígua à Avenida Estados Unidos da América, "utilizando instrumentos especialmente aptos para permitir aceder ao seu interior, retirando o dinheiro aí depositado".

Um dia depois, o outro indivíduo foi surpreendido a furtar moedas de um parquímetro, situado numa artéria adjacente à Avenida Roma, utilizando o mesmo método.

"A detenção resulta de contínuo processo de análise e recolha de informação que tem permitido orientar, de forma analiticamente dedicada, o planeamento operacional para o combate a furtos verificados por toda a rede de parquímetros da cidade de Lisboa, e com especial enfoque na freguesia de Alvalade, em especial na zona do parque universitário e áreas limítrofes", revelou a Polícia.

Estes homenss juntam-se a outros dois que recentemente foram detidos pelo mesmo crime na zona de Alvalade

Os suspeitos, ambos com cadastro por crimes contra o património, foram ouvidos no Juízo Local de Pequena Criminalidade do DIAP de Lisboa, tendo ficado com termo de identidade e residência.

PUB

.