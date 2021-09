Apanhados a furtar catalisadores em Gaia

JN Hoje às 08:26 Facebook

Quatro homens foram detidos pela GNR em flagrante, quando estavam a furtar catalisadores, no concelho de Vila Nova de Gaia.

Os militares do posto de Arcozelo foram alertados por uma denúncia para o furto e conseguiram surpreender os suspeitos, com idades entre os 23 e os 44 anos. Foram apreendidos uma viaturas, dois catalisadores, um macaco hidráulico e uma serra hidráulica, material utilizados no furto.

Presentes a um juiz no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, os quatro homens foram posteriormente libertados, mas sujeitos a apresentações periódicas às autoridades.